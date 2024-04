Peste suina - morto un cinghiale vicino a Langhirano Addio al prosciutto di Parma? L' Ue attiva la zona rossa

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ormai non c'è più solo l'allarme ma sono scattati anche i primi provvedimenti e sono piuttosto pesanti. L'Unione europea è intervenuta sul caso della pestae da oggi sono partite le restrizioni. Nel mirino è finita, la patria deldi. La Commissione Ue - secondo quanto riporta Il fatto alimentare - ha preso questa decisione dopo il ritrovamento a Fornovo di Taro di una carcassa dipositiva alla, lo scorso 8 aprile 2024. Una seconda carcassa è stata segnalata a Varano de Melegari pochi giorni dopo. Adesso che ladi restrizione II si amplia ci potrebbero essere dei problemi per le migliaia di cosce destinate ad essere marchiate comedi. Segui su ...

