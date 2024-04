Peste suina - addio prosciutto di Langhirano? U - scatta la zona rossa

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ormai non c'è più solo l'allarme ma sonoti anche i primi provvedimenti e sono piuttosto pesanti. L'Unione europea è intervenuta sul caso della pestae da oggi sono partite le restrizioni. Nel mirino è finita, la patria deldi Parma. La Commissione Ue - secondo quanto riporta Il fatto alimentare - ha preso questa decisione dopo il ritrovamento a Fornovo di Taro di una carcassa di cinghiale positiva alla, lo scorso 8 aprile 2024. Una seconda carcassa è stata segnalata a Varano de Melegari pochi giorni dopo. Adesso che ladi restrizione II si amplia ci potrebbero essere dei problemi per le migliaia di cosce destinate ad essere marchiate comedi Parma. Segui su affaritaliani.it

Peste suina, COLDIRETTI: INTERVENTI IMMEDIATI PER SALVARE PATRIMONIO DA 20 MLD - Roma, 18 apr - “Occorre un intervento immediato per fermare la diffusione della Peste suina e tutelare un settore che è uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy a tavola, con un valore tra produz ...9colonne

Malattie animali Peste suina africana, Confederazione e Cantoni in allerta - Presente in Germania e in Italia (a 60 km dal Ticino), la Peste suina africana (PSA), fatale per maiali e cinghiali, ma innocua per l'uomo, preoccupa le autorità federali e cantonali che si stanno pre ...bluewin.ch

Psa, Coldiretti: intervenire per salvare patrimonio da 20 mld - Roma, 18 apr. (askanews) – “Occorre un intervento immediato per fermare la diffusione della Peste suina e tutelare un settore che è uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy a tavola, con un valor ...askanews