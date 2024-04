Perquisizioni - dimissioni fino all’arresto | i 44 giorni più bui di Festa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSono passati esattamente 44da quell’alba di quel 6 marzo, quando fu lo stesso Gianluca, attraverso una nota stampa, ad informare la città che la sera precedente e sino alle prime luci della mattina, era stato raggiunto da una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione di via Scandone, il suo ufficio del Comune di Avellino e la sua autovettura. Di lì a poche ore, di intesa con il suo legale, l’avvocato Luigi Petrillo, decise di convocare una conferenza stampa per spiegare i dettagli di quanto era e stava avvenendo certo, ieri come oggi, della sua totale estraneità ad ogni accusa. Se in quelle ore l’allora sindaco parlava di “Magistratura ad orologeria”, riferendosi alle imminenti elezioni amministrative, sarà comunque solo e soltanto la Magistratura a fare chiarezza su tutti i capi di accusa e, comunque, ...