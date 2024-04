Perla Vatiero - il web lancia delle illazioni sul suo brand | cosa sta succedendo

Perla Vatiero , vincitrice del Grande Fratello 2023-2024, si trova sotto i riflettori non solo per la sua popolarità ma anche per le recenti polemiche scaturite da una delle sue attività su social ... (anticipazionitv)

Da quando è scoppiato lo scandalo Chiara Ferragni, non c'è più pace per gli influencer. Chi svolge quest'attività, infatti, è tenuto molto di più sotto controllo, onde evitare di dare luogo a ... (tvpertutti)

Perla Vatiero nei guai Interviene il Codacons! Cosa è successo - Perla Vatiero sta per diventare la nuova Chiara Ferragni Il Codacons interviene per fermare le influencer truffaldine ...gossipetv

GF, Beatrice rivela di sentirsi ancora con Garibaldi e punge Perla: “Non ha lasciato il segno” - L’attrice ha svelato con chi è ancora in contatto tra gli ex coinquilini e ha spiegato di non avere mai perdonato la vincitrice per un episodio in particolare ...libero

Ex gieffina di questa edizione debutterà come attrice! - Ex gieffina di questa edizione debutterà come attrice! L’affascinante Samira Lui è rimasta nella Casa solo per un mese e mezzo.ilvicolodellenews