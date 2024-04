Perla Vatiero finisce nel mirino del Codacons per le sponsorizzazioni sui social

(Di giovedì 18 aprile 2024) Da quando è scoppiato lo scandalo Chiara Ferragni, non c'è più pace per gli influencer. Chi svolge quest'attività, infatti, è tenuto molto di più sotto controllo, onde evitare di dare luogo a contenuti che possano in qualche modo irretire i follower spingendoli ad acquistare prodotti o investire il proprio denaro senza sapere bene le conseguenze. A porre un faro sulla vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che, durante la scorsa puntata di Casa Sdl ha intervistato il Presidente delGianluca Di Ascenzo. Il giornalista ha esposto al suo interlocutore la faccenda inerenteche, sin da subito, è apparsa alquanto sospetta, pertanto, sono state avviate delle indagini sulla giovane. Ma cosa ha fatto di così grave? Cosa ha fatto...

Da quando è scoppiato lo scandalo Chiara Ferragni, non c'è più pace per gli influencer. Chi svolge quest'attività, infatti, è tenuto molto di più sotto controllo, onde evitare di dare luogo a ... (tvpertutti)

Perla Vatiero nei guai Interviene il Codacons! Cosa è successo - Perla Vatiero sta per diventare la nuova Chiara Ferragni Il Codacons interviene per fermare le influencer truffaldine ...gossipetv

GF, Beatrice rivela di sentirsi ancora con Garibaldi e punge Perla: “Non ha lasciato il segno” - L’attrice ha svelato con chi è ancora in contatto tra gli ex coinquilini e ha spiegato di non avere mai perdonato la vincitrice per un episodio in particolare ...libero

Ex gieffina di questa edizione debutterà come attrice! - Ex gieffina di questa edizione debutterà come attrice! L’affascinante Samira Lui è rimasta nella Casa solo per un mese e mezzo.ilvicolodellenews