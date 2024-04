Perla Vatiero come Chiara Ferragni? Interviene il Codacons

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 18 aprile 2024) Personaggi tv. , cosa succede – Problemi all’orizzonte per: il presidente del, Gianluca Di Ascenzo, pare abbia deciso di indagare sulle sue sponsorizzazioni. A riportare la notizia il sito «Gossip e tv», ma anche «Il Messaggero» . (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:presa di mira per le pubblicità social dopo il “Grande Fratello” Leggi anche: “Grande Fratello”, il confronto tra Greta edopo l’eliminazione di Mirko Scoppia la polemica sulla vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello,. La giovane, protagonista in passato dello show dei sentimenti «Temptation Island», è finita nel mirino delper quello che è successo dopo il trionfo nel reality e in particolare ...