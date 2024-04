Perla gelosa di Angelica per l’amicizia con Mirko? Ecco la sua risposta dopo il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 18 aprile 2024)Vatiero, tra una sponsorizzazione e l' altra, ha deciso di rispondere alle domande dei follower parlando anche diBrunetti e la sua amicizia conBaraldi che continua anchela fine deldiper l' amicizia conla suail GF Conè come la prima volta. Sembra che il tempo non sia mai passato e che la storia non sia mai finita. E’ assurdo, mi emoziono come una bambina ancoraanni. E per quanto riguardatra, ha precisato: Ci tengo a chiarire questa situazione nei ...