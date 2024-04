Perché la casa green è un assalto alla proprietà privata

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 18 aprile 2024) In Europa è in atto un attacco senza precedenti. In tale chiave deve infatti essere letta la direttiva Case, e i diversi provvedimenti partoriti dagli eurocrati di Bruxelles inerenti la ristrutturazione in ottica verde del patrimonio immobiliare dei paesi dell’area Ue. Dietro l’apparente e assai accattivante esigenza di tutela ambientale si cela infatti un obiettivo molto meno nobile che poco ha a che vedere con l’ecologismo: l’a prezzi di saldo al patrimonio immobiliare europeo. E ciò vale tanto più per quei paesi, Italia su tutti, aventi la peculiarità dellaimmobiliare diffusa, ovverosia, con un parco immobiliare in mano ad una foltissima platea di piccoli risparmiatori. Per una parte non indifferente di costoro, il provvedimento che ...