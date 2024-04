Perché il Niger è il simbolo dell’Africa che il G7 intende riagganciare

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Tra i temi che discutiamo qui a Capri c’è anche l’Africa, un continente di grande importanza per l’Italia. Lo faremo anche con il ministro degli Esteri della Mauritania, Mohamed Merzoug, in rappresentanza dell’Unione Africana”, ha annunciato il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, padrone di casa della riunione ministeriale del G7 in corso in questi giorni nell’isola campana. E Merzoug è la figura adatta anche per discutere di un dossier delicato che riguarda il continente africano: il Sahel, dove la penetrazione russa ha modificato gli equilibri già alterati da un contesto socio-economico tutt’altro che prospero e istanze anti-occidentali (iniziate con l’anti-imperialismo) incarnite da anni sono ormai diffuse rappresentando il senso di scollamento tra le attività di Usa e Ue nel continente rispetto alle reali esigenze dei locali. La scorsa settimana proprio la Mauritania ...