Perché Angelina Mango annuncia il primo album poké melodrama - nonostante Monolocale e Voglia di vivere

Vota Angelina Mango . Angelina sindaco. La cantante, vincitrice dell'ultima edizione del festival di Sanremo e prossima rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest, è scesa in politica. A ... (liberoquotidiano)

In attesa di vederla all’Eurovision Song Contest in gara con il brano La Noia, Angelina Mango in questi giorni ha rilasciato un’intervista a 7 del Corriere della Sera. Lo ha fatto ricordando il ... (biccy)