Pensioni quota 41 ultimissime notizie

Nel Def il governo ha delineato solo un quadro tendenziale, ma non ha inserito gli obiettivi programmatici di bilancio. Questo significa che non è ancora chiaro cosa accadrà nella prossima Manovra ... (fanpage)

Con una spesa destinata a raggiungere i 337,4 miliardi a fine 2024, in crescita del 5,8%, e a salire ulteriormente a 368,1 miliardi nel 2027 lo spazio per nuovi interventi sembra ridursi. Anche ... (ilsole24ore)

Roma, 17 aprile 2024 – Anche il 2025 non sarà l’anno di Quota 41, la soluzione per le uscite anticipate dal lavoro, cavallo di battaglia della Lega, che in ipotesi prevede la possibilità di andare ... (quotidiano)

Pensioni, trattenute e importi: ecco di quanto sarà l'assegno. I prossimi "aumenti" tra luglio e agosto - A maggio gli importi delle Pensioni non vedranno rialzi rispetto agli ultimi mesi. Gli assegni seguiranno la rivalutazione già in atto da diversi mesi mentre per vedere le Pensioni ...quotidianodipuglia

Pensione anticipata, come lasciare il lavoro nel 2024: tutte le strade per il prepensionamento - C’è l’assegno anticipato "standard" e quello dei professionisti. Il metodo misto e quello contributivo. Il prepensionamento per i dipendenti pubblici e quello per i privati. Perché le regole per ...corriere

Pensioni, ecco perché quota 41 non si farà. Possibile ritorno alla Fornero dal 2025 - I numeri relativi alla spesa previdenziale contenuti nel Def sembrano rendere altamente improbabile la riduzione dell’età pensionabile se non addirittura il mantenimento degli attuali requisiti ...quotidiano