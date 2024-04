Pechino Express | i viaggiatori scoprono lo Sri Lanka

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 18 aprile 2024) In onda questa sera in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Si spalancano le porte dello Sri, la “Perla d’Oriente”. Dopo la faticosa esplorazione del Vietnam del Nord e le estenuanti prove in Laos, oggi, giovedì 18 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, il viaggio digiunge al terzo e ultimo capitolo. . Varcando i confini del Paese che è definito “la lacrima dell’India”, le cinque coppie ancora in gara vivranno la sensazione di tuffarsi in un quadro dipinto da Madre Natura. Dalla a foresta pluviale incontaminata e le piantagioni da tè sfumano fino all’Oceano Indiano fino ai templi sacri e le spiagge bianche dove praticare surf e ai Parchi Nazionali animati da bufali indiani ed elefanti. Scenari a dir poco mozzafiato e ricchi di spiritualità che idi ...