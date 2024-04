Pearl Jam | Dark Matter | un passo avanti e uno indietro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 aprile 2024) Che cosa fanno cinque musicisti ispirati con oltre trent'anni di musica alle spalle nelle stanze degli Shangri-La Studios di Malibu? Tante cose. Innanzitutto suonano insieme e producono un disco vero. Come. Esattamente quello di cui iJam avevano bisogno perché quando si annoverano nella discografia una manciata di album diventati classici del rock il rischio è che i nuovi dischi risultino irrilevanti. E, allora, meglio guardare, agli inizi di tutto. Senza replicare banalmente, ma tenendo doverosamente conto delle radici.irrilevante non lo è. Per la qualità dei brani e della produzione affidata a Andrew Watt, lo stesso che ha rimesso in pista i Rolling Stones nel recente Hackney Diamonds. L'energia c'è, le buone vibrazioni anche e lo spirito di ...