Pazziare con Angelina Mango al Fabrique di Milano

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il debutto dial: un successo spettacolare, la 23enne fenomeno lucano, aveva fatto scalpore lo scorso ottobre con l’annuncio del suo primo concerto aidurante il suo debutto ai Magazzini Generali. Quello che era iniziato come un semplice annuncio si è ora trasformato in un evento indimenticabile, segnato dall’ascesa fulminea dida vincitrice di Sanremo a rappresentante dell’Italia all’Eurovision di Malmö. Un sogno realizzato Per, salire sul palco deldeve essere stato un viaggio surreale dai regni delle possibilità alle vette della realtà. Dai suoi umili inizi al grande palco dell’Eurovision, il suo viaggio incarna l’essenza di un sogno ...