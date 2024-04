Paurosa caduta al Tour of the Alps | Harper colpisce un lampione con la testa - a terra anche O’Connor

(Di giovedì 18 aprile 2024) Attimi di grande paura alof the2024. Nel corso della quarta tappa, a circa 25 km dal traguardo di Borgo Valsugana, si è verificata infatti una bruttain discesa da parte di Chris. Il corridore australiano della Jayco AlUla, in solitaria all’inseguimento del fuggitivo Simon Carr, ha perso il controllo della sua bici (dopo un sobbalzo, ingannato da un marciapiede) finendo pere sbattendo con il casco sulla base di un. Una dinamica abbastanza pericolosa, fortunatamente senza gravissime conseguenze, conche è riuscito poi a sedersi nel momento in cui sono arrivati i soccorsi. Il 29enne aussie è dunque cosciente, ma non ha proseguito la gara e si è ritirato per sottoporsi con ogni probabilità a degli ulteriori accertamenti ...

