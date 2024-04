Paula Badosa ha un crollo emotivo in campo - l’amica Sabalenka è lì | Ora sto per piangere anch’io

Anche se ormai è difficile fare una scommessa su questo match, abbiamo pensato che la sfida tra Simona Halep , ex numero 1 del Ranking WTA, e Paula Badosa Gibert , ex numero 2, valga la pena di essere ... (infobetting)

Paula Badosa Gibert e Aryna Sabalenka si incontrano per il terzo anno di fila in questo importante torneo tedesco con la spagnola che spera di ribaltare il Pronostico che la vede sfavorita dopo aver ... (infobetting)

Badosa si ritira, Sabalenka avanti all’una di notte. Gauff salva - Tennis | WTA | Giornata incredibile a Stoccarda, con ben quattro delle cinque partite sulla Porsche Arena che sono finite al terzo set e hanno creato un ritardo record ...oktennis

Stefanos Tsitsipas prende le difese di Paula Badosa: "La gente non lo capisce" - E’ stato il grande protagonista del recente Masters 1000 di Monte-Carlo. Stefanos Tsitsipas ha fatto suo il terzo titolo personale nel Principato di Monaco, tornando così in top 10 mondiale. Il greco ...tennisworlditalia

Wilson Blade 98 V9 16x19: la prova in campo - E' il best seller di Casa Wilson, una racchetta per chi ama fare gioco. Abbiamo testato l'edizione 2024, in un'elegante colorazione verde petrolio, nella versione 16x19. Guarda il video!tennisitaliano