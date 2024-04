(Di giovedì 18 aprile 2024) Farsi conoscere alla città e aiutare chi è in difficoltà. Comincia dalla sezione protetti del carcere di Torre del Gallo il nuovo corso delVittadini, che vuole aprirsi a Pavia. Cinquantadel carcere fino a giugno parteciperanno amusicali: 25 impareranno a cantare con la docente Francesca Ajmar e gli altri a suonare la batteria e le percussioni jazz con Giorgio Di Tullio. "Questa iniziativa ha due eroine - ha detto il presidente del Vittadini Enzo Fiano -, Francesca Ajmar e Stefania Mussio. La nostra missione è dare vita a iniziative socialmente utili". A fine corso un grande concerto.M.M.

Patto col conservatorio. Corsi per i detenuti - Il Conservatorio Vittadini di Pavia porta la musica alla sezione protetti del carcere di Torre del Gallo. Cinquanta detenuti parteciperanno a corsi musicali per aiutare e integrare la comunità.ilgiorno

San Benedetto, a scuola d'estate, i presidi aprono: «L’idea del ministro è valida, ma si adattino le strutture» - SAN BENEDETTO - Scuole aperte anche d’estate. Iniziativa valida, ma con strutture adeguate e personale qualificato. La dirigente dell’Isc Nord, Giuseppina Carosi è ...corriereadriatico

Disinformazione russa, Patto tra Italia e Usa per la lotta a fake news e interferenze elettorali - Tajani e Blinken firmano al G7 di Capri un memorandum per la cooperazione tra i due Paesi, con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per smascherare le ...repubblica