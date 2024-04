Passa l'Eroica Juniores Nations Cup. Centro storico e La Lizza blindati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) La Polizia Municipale annuncia disposizioni per la viabilità nel Campo,La, viale Maccari e aree limitrofe, per l’allestimento e l’effettuazione della manifestazione ’EroicaCup – Abilità Italia’ organizzata dall’associazione Eroica Italia. Per le gare di sabato e domenica prossime nelle strade, vie e incroci interessati o afferenti al percorso di gara, verranno attuati i necessari provvedimenti di chiusura e sospensione temporanea della circolazione. All’interno del Campo e nelle zone identificate lungo tutto il percorso della manifestazione, all’interno del, in riferimento alle indicazioni riguardanti l’uso del suolo pubblico da parte delle attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, lo stesso viene sospeso. Sospese anche le operazioni di carico ...