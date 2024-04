Partite oggi - stasera e domani | guida alla Diretta TV

(Di giovedì 18 aprile 2024)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C,

La pioggia influenza il programma dell’ATP di Bucarest . In Romania il tempo non ha lasciato in pace il torneo, tagliando di netto la giornata di tennis prevista: soltanto due le partite che si sono ... (oasport)

Roma-Milan e Atalanta-Liverpool di Europa League andranno in scena ancora una volta alle 21, nella gara decisiva che assegnerà i posti per le semifinali di Europa League . In Conference la Fiorentina ... (fanpage)

guida alla Diretta TV: la Diretta delle Partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset ... (calcionews24)

Torna Torino che legge, dal centro alle periferie - Il 23 aprile torna 'Torino che legge', manifestazione nata per celebrare la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore istituita dall'Unesco, organizzata dal Forum del Libro con la Città di To ...ansa

Armani veste l'Enciclopedia Treccani - Moda e cultura si uniscono in un'inedita collaborazione del custode della cultura italiana Treccani con Giorgio Armani, che ha dato vita a un progetto unico, presentato in anteprima assoluta in occasi ...ansa

Nba, squalifica a vita per Jontay Porter dei Toronto Raptors. Scommetteva sulla sua squadra e su se stesso - Per la prima volta nella storia, la Nba squalifica a vita un giocatore della sua stessa Lega. E’ successo a Jontay Porter, fratello di Michael jr, campione in carica con i Denver Nuggets, ...ilmessaggero