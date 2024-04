Partigiane | storie di Resistenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Oliva Uno degli spazi più interessanti al Fuori Salone è il Tempio del Futuro Perduto. Un ex spazio occupato, ormai divenuto legale, di fronte al Cimitero Monumentale. Le associazioni che cinque anni fa lo hanno creato all’interno della Fabbrica del Vapore hanno vinto il bando comunale per l’assegnazione per attività culturali nelle arti visive, musicali e multimediali. In altre parole sono state ‘legalizzate’, perché in tutti questi anni avevano occupato abusivamente lo spazio, autofinanziandone la rigenerazione. L’occupazione risale al gennaio del 2018. Quattro anni dopo, a febbraio 2022, è arrivata l’assoluzione per Tommaso Dapri, portavoce del collettivo, per il reato di invasione di terreni di proprietà pubblica e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. E adesso, dopo la partenza durante la Design Week con eventi vari inseriti nel più ampio palinsesto della Fabbrica ...