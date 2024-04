Parola Perego vuota il sacco | Due conduttori chiedevano il primo piano mentre parlavo Può succedere - ma è una brutta cosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) La televisione, si sa, è unbestia. Sia per chi conduce i programmi sia per chi lavora dietro le quinte. Non solo una questione di Auditel, ma anche di scaramucce, gelosie, ripicche, sgambetti che sono all’ordine del giorno e a diversi livelli. Nessuno escluso. Raramente si trova un clima disteso e cordiale, ma quando c’è spesso il telespettatore se ne accorge e premia in termini di ascolti. In caso contrario, le cose irrisolte o taciute per il quieto vivere del momento, vengono spesso a galla in un modo o nell’altro. Durante una partecipazione a “La Vita in Diretta” su Rai 1, Paola– reduce dall’operazione per un tumore al rene – hato ilsottolineando come lei sia stata vittima non tanto della gelosia di colleghe donne, quanto – a sorpresa – degli uomini. La co-conduttrice con Simona Ventura ...