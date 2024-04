Parma - 24enne aggredisce carabinieri in caserma | arrestato

(Di giovedì 18 aprile 2024) Articolo pubblicato il 18 Aprile 2024 19:05Aun ragazzo di 24 anni è statoper resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito inelladi strada delle Fonderie. Al momento è trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo in tribunale. Convalidato l’arresto, il giudice ha emesso la misura L'articolo proviene da Il Difforme.

Cacciatori morti in Trentino, firmata richiesta archiviazione - (ANSA) - TRENTO, 18 APR - Il pm Davide Ognibene ha firmato la richiesta di archiviazione dell'indagine sulla morte di Massimiliano Lucietti, il cacciatore di 24 anni ucciso da un colpo di arma da fuoc ...gazzettadiparma

Parma: arrestato 24enne per resistenza a pubblico ufficiale In evidenza - Resistenza a Pubblico Ufficiale, questo è il reato rubricato a carico di un 24enneitaliano, a seguito del quale è stato dichiarato in stato di arresto. Due giorni fa un equipaggio della Sezione Radiom ...gazzettadellemilia

Cacciatore ucciso da un colpo alla nuca in Trentino, firmata richiesta archiviazione - TRENTO. Il pm Davide Ognibene ha firmato la richiesta di archiviazione dell'indagine sulla morte di Massimiliano Lucietti, il cacciatore di 24 anni ucciso da un colpo di arma da fuoco nei boschi di ...altoadige