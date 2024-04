Parco Tematico Maradona a Bagnoli - Diego Jr | Basta guerre | disposto a cedere la mia quota a ADL

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Ogni volta che ci muoviamo noi eredi, il Napoli ci mette i bastoni fra le ruote. Noi eredi, legittimi, figli, siamo gli unici proprietari dell’immagine di nostro padre“: ai microfoni di Radio Marte parlaArmando junior, a proposito della (presunta?) apertura deldedicato anell’ex Base Nato di. Il presidente De Laurentiis ha diffidato gli organizzatori – fra cui i figli, legittimi eredi – a non utilizzare l’immagine dicon la maglia del Napoli. “Il Napoli non si è dimostrato collaborativo. Nonostante loro non abbiano nessun diritto sull’immagine di nostro padre, siamo sempre stati predisposti al dialogo con i loro legali. Non c’è mai stata polemica da parte ...