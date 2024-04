Papà sposta l’auto in retromarcia e investe il figlio di un anno e mezzo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una tragedia quella avvenuta a Dosson, frazione del comune di Casier, in provincia di Treviso, che è costata la vita al piccolo Matteo, un bimbo di un. Un dramma ancora più devastante perché il responsabile è il suo. Vediamo insieme cos’è successo. Leggi anche: Legata a faccia in giù contro un cuscino: bimba di 9 mesi muore soffocata all’asilo nido La tragedia nel giardino di casa Olaf Vidali, 45 anni, stava facendonel giardino di casa. Dietro di lui, illetto Matteo, ancora troppo basso per essere visto dallo specchietto retrovisore del. Quindi l’urto improvviso e involontario e la corsa disperata in ospedale. Il tragico episodio si è verificato domenica scorsa, quando il piccolo è stato ricoverato nel nosocomio Ca’ Foncello di Treviso ...

