Palpeggia la paziente durante la terapia: osteopata condannato a 18 mesi per violenza sessuale - Un osteopata della provincia di Varese è stato condannato in primo grado a 18 mesi (con pena sospesa) per violenza sessuale ...fanpage

Piossasco: alloggio più volte vandalizzato, protesta con lo sciopero della fame - Ha iniziato ieri lo sciopero della fame e dei farmaci Francesco V. La sua è una protesta silenziosa fatta di cartelloni appoggiati sul marciapiede del palazzo comunale di Piossasco.ecodelchisone

Orbassano: Palpeggia in ospedale paziente disabile, arrestato dai carabinieri - Un 50enne senza fissa dimora di origini ungheresi è stato arrestato domenica dai carabinieri della Compagnia di Moncalieri presso l’ospedale san Luigi di Orbassano.ecodelchisone