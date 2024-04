Palmer Luckey - chi è l’uomo che ha portato la Silicon Valley in guerra

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dai visori per la realtà virtuale di Oculus alle armi autonome di Anduril, il 31enne californiano è diventato il simbolo della frangia bellicista del mondo tech

Chi è Palmer Luckey, l’uomo che ha portato la Silicon Valley in guerra - Dai visori per la realtà virtuale di Oculus alle armi autonome di Anduril, il 31enne californiano è diventato il simbolo della frangia bellicista del mondo tech ...wired

Oculus, 10 anni dopo l’acquisizione Meta non ci ha ancora portati nel metaverso - Oculus è stata acquisita dieci anni fa da Meta. Cosa è cambiato I visori non hanno rivoluzionato il settore come Zuckerberg si attendeva ...startupitalia.eu

Elenco dei miliardari più giovani stilato da Forbes: nessuno di loro ha fondato aziende - Per la prima volta, la lista dei miliardari più giovani stilata da Forbes include solo persone che hanno ereditato la loro ricchezza. I ricchi ...toscanacalcio