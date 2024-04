(Di giovedì 18 aprile 2024) "L'a pieno titolo dellaall'Onu sarebbe unper raggiungere lanella nostra regione. E' il momento per il Consiglio di Sicurezza di dare giustizia al popolo palestinese". Lo ha detto il rappresentante speciale del presidente palestinese, Ziad Abu Amr. "Quelli che ostruiscono tale risultato non aiutano il processo ditra israeliani e palestinesi e in generale in Medio Oriente", ha aggiunto, rivolgendosi "a Paesi come gli Usa che vogliono impedire la nostraa pieno titolo quando hanno sostenuto quella di Israele". Di altro avviso lo Stato ebraico. "Quanto distaccato dalla realtà può essere il Consiglio di Sicurezza anche solo a considerare una risoluzione che propone l'...

Teheran è pronta a usare ’un’arma mai impiegata prima’ per rispondere ad un attacco di Israele. La minaccia arriva dal portavoce della Commissione per la sicurezza del regime degli ayatollah. Gli ... (ilsole24ore)

Palestina,ammissione piena importante pilastro per la pace - "L'ammissione a pieno titolo della Palestina all'Onu sarebbe un importante pilastro per raggiungere la pace nella nostra regione. E' il momento per il Consiglio di Sicurezza di dare giustizia al popol ...ansa

Voto su ammissione piena Palestina a Onu anticipato a oggi - Il voto della bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu sull'ammissione a pieno titolo della Palestina alle Nazioni Unite e' stato anticipato alle 17 locali, le 23 ora italiana. (ANSA) ...ansa

