Palermo, i Carabinieri festeggiano i 105 anni del brigadiere - Centocinque anni festeggiati con i suoi colleghi dopo una lunga carriera. I Carabinieri di Palermo hanno incontrato Salvatore Galante nato a Montedoro in provincia di Caltanissetta nel 1919, Brigadier ...adnkronos

Quando Messina Denaro parlò dei tatuaggi fatti a Palermo: «Sono per ricordare» - Numeri e frasi marchiati sulla pelle, avevano una grande importanza per il padrino che ne parlò alle sorelle in carcere e nei diari sequestrati dopo l’arresto: «Non sono per seguire la moda, sono il m ...trapani.gds

Quando Messina Denaro parlò dei tatuaggi, sono per ricordare - "Tra le selvaggi tigri", "Ad augusta per angusta" e "VIII X MCML, XXXI": sono i tre tatuaggi che Matteo Messina Denaro si fece tatuare a Palermo, mentre era ricercato, e il cui significato spiegò lui ...ansa