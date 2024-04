Pagelle Tv della Settimana 8-14 04 2024 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Fiorello e Amadeus9 al momento ‘Adotta un amico’ di Uomini e Donne. Al termine di ogni puntata, il dating show dà spazio ai cani in cerca di padrone, animali molto spesso malati o con un trascorso difficile, cosa che rende più complicata la loro adozione e non fa rientrare questi amici pelosi nell’immaginario mainstream. L’inserimento in un programma così seguito, che tratta di tutt’altro, funge da cavallo di Troia per sensibilizzare sull’argomento e parlare ad una platea più ampia di potenziali padroni. Ben fatto. 8 al risveglio del mattino. Da Fiorello in poi, lo slot del buongiorno, che sembrava destinato ad essere preda delle nuove tv, è diventato un terreno competitivo in cui ognuna delle prime sette reti si è ritagliata uno spazio (qui maggiori info). 7 al debutto di Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi. Da opinionista a conduttrice di un programma ...