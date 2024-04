Pagelle Roma-Milan 2-1 | disastro rossonero - Pioli al capolinea

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per i quarti di Europa League 2023/24: Pagelle Roma-Milan Le Pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Milan, valido per il ritorno dei ... (calcionews24)

Roma e De Rossi, questo matrimonio s’ha da rinnovare - Fino al termine della stagione ogni partita sarà una finale e non è retorica perché in campionato la Roma è in piena lotta per un posto in Champions League e ...footballnews24

Europa League - Le Pagelle di Roma-Milan 2-1: muro Mancini, Joya Dybala, poco Leão, Celik ingenuo - EUROPA LEAGUE - Voti alti alla Roma, Celik escluso: uno dei simboli è El Shaarawy, commovente. Giroud non fa male e la difesa rossonera sbanda.eurosport

Roma-Milan, le Pagelle di CM: Dybala Fiat Lux, De Rossi da 8. Hernández fantasma, Pioli ai saluti. Si salvano in 2 - Roma-Milan 2-1 Roma SVILAR 6,5: Ti aspetti l`assalto, ma l`assalto non arriva mai. Tuttavia è bravo e fortunato nelle tre occasioni concesse a un Milan che abbia.calciomercato