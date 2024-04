Pagelle ascolti tv - top e flop | vince Vanin - Chi l' ha visto batte Chiara Francini che crolla La Pupa e il Secchione non convince

C'è solo una settimana in Italia in cui la tv si ferma ed è quella di Sanremo. Ieri è andata in onda la prima puntata del Festival ma Mediaset e La7 come hanno... (ilmessaggero)

C'è solo una settimana in Italia in cui la tv si ferma ed è quella di Sanremo. Ieri è andata in onda la prima puntata del Festival ma Mediaset e La7 come hanno... (ilmattino)