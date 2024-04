Pagamento Pensioni maggio 2024 | aumento previsto e novità in calendario

(Di giovedì 18 aprile 2024) Con l’avvicinarsi del mese di, siamo lieti di informare i beneficiari dellesulle tempistiche di erogazione e sugli aggiornamenti relativi agli importi. Questo comunicato, redatto in collaborazione con l’Inps e Poste Italiane, mira a fornire una panoramica completa delle procedure die degli aumenti previsti per il prossimo mese.: dateper poste italiane Come già accaduto in passato, la distribuzione dellediseguirà unpreciso, tenendo conto del primo giorno bancabile del mese. Pertanto, gli assegni saranno disponibili a partire da giovedì 2. Tuttavia, è ...

I pensionati italiani residenti all’estero a partire da luglio 2024 incasseranno il dovuto tramite accredito su conto corrente bancario oppure in contanti . Come rende noto l’Inps, scompare l’assegno ... (quifinanza)

Roma , 2 aprile 2024 -– Poste Italiane comunica che in tutti i 393 Uffici Postali di Roma e provincia le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da oggi martedì 2. Sempre a partire ... (ilfaroonline)

