Padre fa retromarcia con l’auto | investe e uccide il figlio di un anno e mezzo

(Di giovedì 18 aprile 2024)faildi un. La tragedia è avvenuta domenica scorsa Una tragedia ha sconvolto la comunità di Dosson, frazione del comune di Casier, in provincia di Treviso dove un bambino di unha perso la vita dopo essere stato investito indaldel. L’incidente è avvenuto nel cortile di casa quando Olaf Vidali, 45enne, ha investito suoMatteo. Secondo le prime ricostruzioni, ildel bambino stava manovrandoper uscire dal garage quando non si è accorto della presenza delche si trovava dietro il veicolo. Il piccolo ...

