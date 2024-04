Padova - i banchi a rotelle comprati dallo Stato durante il Covid svenduti ad un euro l’uno

Sono stati uno dei simboli della scuola durante il covid ma, in molti casi, gli istituti scolastici non sono riusciti ad usarli e spesso sono stati abbandonati in magazzini di Comuni e Province. ... (orizzontescuola)

Da 150€ a testa al prezzo simbolico di un euro l'uno . I banchi a rotelle dell'era Covid sono stati svenduti , in provincia di Padova , dopo esser rimasti in magazzino. Giudicati inadeguati per ... (ilgiornaleditalia)

Svenduti a un euro i banchi a rotelle dell’era Covid: giacevano nei magazzini - Fermi nei magazzini da anni, sono stati svenduti al prezzo simbolico di un euro – e non per lo scopo per cui erano stati pensati – i banchi a rotelle acquistati dallo Stato per le scuole durante la ...unionesarda

Covid, svenduti a un euro l’uno i banchi a rotelle comprati qualche anno fa dalle scuole: erano costati 150 euro - Si parla ancora, a distanza di ormai quasi quattro anni, dei banchi a rotelle comprati nelle scuole in piena pandemia da Covid-19. Come riporta Ansa alcuni banchi che all’epoca sono stati acquistati p ...tecnicadellascuola

Padova, banchi a rotelle all’asta a un euro: un Comune veneto li compra per usarli nella sala convegni - banchi a rotelle, un comune nel Padovano li ha comprati 1 euro l’uno. 4 anni fa erano costati 150 euro Di Sono stati uno dei simboli della scuola durante il covid ma, in molti casi, gli istituti scola ...informazione