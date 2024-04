Pacifisti da divano

(Di giovedì 18 aprile 2024) - la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #guerra #putin #russia #israele #gaza #ucraina #nato #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il fronte ucraino sta collassando: la Russia può sfondare, la Nato entra in guerra - La Russia è pronta a una nuova offensiva e questa volta potrebbe sfondare le linee ucraine: è questo il motivo per cui la Nato e l'Europa si stanno preparando alla guerramoney

Il terrorismo verbale di Meloni e soci: ‘pacifismo da divano’ non è irridente, ma inquietante - Forse ispirato/a dal suo vero partner politico di sempre – il ministro già mercante d’armi Guido Crosetto; perfetta incarnazione di Gru, il personaggio del cartoon Cattivissimo me – il/la premier, in ...ilfattoquotidiano

Divani&Divani - Il divano si porta su tutto. Per anni è stato usato dalle destre, dunque anche da Renzi, per criminalizzare i disoccupati col Reddito di cittadinanza (che di solito non avevano nulla, tantomeno un div ...ilfattoquotidiano