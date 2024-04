Ottavo posto a Padova per la Pgf. Risultato brillante del team di serie C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ottima ultima prova di campionato diC di ginnastica artistica femminile per le atlete della Palestra Ginnastica Ferrara, che aottengono l’8°, in ascesa rispetto alla seconda prova e che consente di chiudere il girone in 10° posizione, unnon scontato per una squadra giovane, che ha deciso di cimentarsi con le altre squadre Gold pur sapendo che si sarebbe trattato di un impegno complesso, quindi è un grosso applauso quello che dobbiamo fare a Ginevra Fratta, Sofia Gavioli, Maria Panato, Gaia Sacchi e all’allieva Camilla Vassalli. LaC Gold della ginnastica artistica femminile è strutturata in 4 zone tecniche e la Pgf, con le formazioni della nostra regione di questa, è inclusa nell’impegnativo raggruppamento nord-est con Veneto, Friuli-Venezia ...