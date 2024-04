Orsini - ' per la mia squadr - dialo -o, un -tà, identità'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Abbiamo cercato di ricomporre tutte le anime di Confindustria in un modo libero, cercando le competenze": lo dice il presidente designato Emanueledopo aver presentato in consiglio generale gli imprenditori che lo affiancheranno nellaa di presidenza. "Abbiamo cercato, come abbiamo dichiarato nella presentazione del programma, di usare tre parole chiave che era quella delgo, unità e". "Ho ascoltato 186 persone per la formalizzazione dellaa, in modo autonomo e quindi siamo riusciti a costruire unaa per competenze ma, soprattutto, unaa che sia vicino al mondo associativo, che sappia lavorare insieme perché oggi abbiamo bisogno di lavorare: questa era la priorità.