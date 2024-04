Oroscopo Paolo Fox venerdì 19 Aprile 2024 | Leone affascinante

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’diFox per oggi,19Ariete Hai una persona cara al tuo fianco: pensa a come consolidare l’unione. Toro Terminata la settimana lavorativa. Consiglio: non piangere sul latte versato. Questa è una giornata di buoni propositi. Gemelli Non è un momento facile. E’ prevista qualche piccola disputa. Cancro Giornata vivace. Può tornare brillante anche un amore del passato.Oggi il tuo fascino non si discute. Hai una grande capacità di attirare il prossimo. Vergine Oggi sei nervoso: questo umore è comprensibile, perché in questo periodo tutto pesa sulle tue spalle. Stai calmo. Bilancia Aspiri a una nuova condizione di vita. Se funzionerà, dipende dalle circostanze. Scorpione Prima di maggio, cerca di chiarire quello che non va in ...