Operazione GDF Arezzo | sequestrati oltre 11 mila prodotti contraffatti e denunciate due persone

(Di giovedì 18 aprile 2024) Le forze dell’ordine del Comando Provinciale dihanno recentemente intensificato le attività di controllo per contrastare l’illegale produzione e commercializzazione di, mirando a proteggere i diritti della proprietà industriale. In due distinti interventi presso imprese localizzate ad, specializzate nella produzione di accessori in metallo per articoli di pelletteria, sono stati rinvenuti e11. Nel primo controllo, condotto presso un’azienda gestita da un individuo di origini pakistane, i militari hanno scoperto diversi operai impegnati nel montaggio e nella lavorazione di articoli in metallo, riportanti loghi di note case di moda nazionali e ...