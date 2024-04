Operazione antidroga a Roma | arresto un tunisino

(Di giovedì 18 aprile 2024) CRONACA DI– Nella continua lotta contro il traffico di droga nelle periferie di, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCasilina hanno messo fine alle attività di un giovanedi 18 anni, sorpreso mentre occultava sostanze illecite nei pressi di un cespuglio lungo via Ugento, nella zona di Quarticciolo. Il nascondiglio svelato: dettagli dell’L’è avvenuto dopo un’attenta perlustrazione della zona da parte delle forze dell’ordine, che hanno individuato il giovane mentre cercava di nascondere 13 dosi di cocaina in un nascondiglio improvisato. Inoltre, durante la perquisizione, sono state trovate ulteriori dosi della stessa sostanza stupefacente nelle tasche del sospetto, insieme a una somma di 210 euro in contanti. La pressante necessità ...

Droga, scatta un arresto in Calabria - L’uomo, che era diretto in Sicilia a bordo di un’autovettura, è stato sottoposto ad un controllo dai finanzieri ...zoom24

Hashish 'confezionato' a forma di gelato, arrestato corriere diretto in Sicilia a Villa San Giovanni - Villa San Giovanni (Reggio Calabria) - I finanzieri del Comando provinciale Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti, un corriere della droga sorpre ...lametino

Hashish 'confezionato' a forma di gelato, arrestato corriere - I finanzieri del Comando provinciale Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti, un corriere della droga sorpreso agli imbarcaderi per la Sicilia di V ...ansa