Operaio di 31 anni muore sul lavoro vicino a Catania incastrato in un ascensore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un manutentore di ascensori di 31è morto dopo essere rimastotra la cabina e la porta di un piano dell’elevatore di un condominio in via Marchese di Casalotto ad Aci Sant’Antonio, nel Catanese, dove era al. Il corpo dell’è stato liberato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale di. I medici del 118 hanno constatato il decesso del 31enne. Una donna che era dentro la cabina dell’è stata soccorsa da personale medico perché sotto choc. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le indagini del caso. Secondo i dati Inail il numero di decessi sulnella prima parte del 2024 è in aumento di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'articolo proviene da Il Fatto ...