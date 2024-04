Omicidio Aosta - killer ha un malore | potrebbe essere overdose da antidepressivi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Articolo pubblicato il 18 Aprile 2024 20:01Dal carcere di Grenoble Sohaib Teima ha dato il suo assenso all’estradizione in Italia. Il 21enne di Fermo era stato arrestato mercoledì scorso a Lione. Per la procura diil ragazzo è responsabile dell’della compagna francese, Auriane Nathalie Laisne. Domani Teima comparirà davanti ai giudici della ‘chambre L'articolo proviene da Il Difforme.

Il sospettato dell'omicidio di Aosta , il 21enne Sohaib Teima , è stato colpito da un malore improvviso . Il giovane, fermato in Francia a Lione, dopo una mini fuga in seguito all'uccisione di Auriane ... (ilgiornaleditalia)

Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Si indaga sulla misteriosa uccisione di Nathalie Laisne, 22enne francese ritrovata morta il 5 aprile in una chiesetta diroccata in Valle d’ Aosta . I principali ... (dayitalianews)

Il ragazzo, gravemente indiziato per la morte di Auriane Nathalie Laisne, si è sentito male mentre usciva del carcere per essere accompagnato davanti alla Corte d'Appello di Grenoble. Ieri aveva ... (ilgiornale)

Omicidio di Aosta, malore per Sohaib Teima. Oggi si decideva per l'estradizione - Il ragazzo, gravemente indiziato per la morte di Auriane Nathalie Laisne, si è sentito male mentre usciva del carcere per essere accompagnato davanti alla Corte d'Appello di Grenoble. Ieri aveva dato ...ilgiornale

Troppi cinghiali in Liguria, arriva il “bonus” per abbatterli - Continuano le indagini sul 'giallo' di Aosta, dove nei giorni scorsi una donna è stata trovata morta in una cappella diroccata nei boschi a La Salle: in Procura è stato aperto un fascicolo per ...dire

Femminicidio ad Aosta, "overdose di farmaci" per l'indagato Sohaib Teima - Sohaib Teima si è accasciato a terra mentre veniva portato fuori dalle celle di sicurezza del palazzo di giustizia di Grenoble. Un malore poco prima dell’udienza per la sua possibile estradizione in I ...informazione