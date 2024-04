Omicidio Aosta - il presunto assassino si sente male e finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Si indaga sulla misteriosa uccisione di Nathalie Laisne, 22enne francese ritrovata morta il 5 aprile in una chiesetta diroccata in Valle d’. I principali sospetti al momento sono concentrati su Sohaib Teima, 21enne di origini egiziane, accusato di essere l’autore dell’. Oggi si sarebbe dovuto decidere sulla sua estradizione, ma non è stato possibile poiché il ragazzo ha avuto un malore ed è stato trasportato in. Il malore Da 9 giorni Teima è rinchiuso nel carcere di Grenoble e oggi doveva essere portato alla Corte d’Appello dove era prevista l’udienza alle 11:00 di questa mattina per decidere sulla sua estradizione. Non è stato possibile poiché il 21enne ha accusato un malore, causato secondo il suo avvocato da un’overdose di antidepressivi, come riportano anche i quotidiani ...