Ogni 28 ore in Italia un amministratore pubblico viene minacciato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 aprile 2024)28 ore un sindaco, uno un dipendente della pubblica amministrazione. Sono 315 gli atti intimidatori censiti da Avvisonel 2023 con un importante incremento al Nord dove si verificano il 39% degli episodi totali. Telefonate, incendi e microspie A Lonate Pozzolo la sindaca Elena Carraro – era ancora in campagna elettorale – ha ricevuto una telefonata sul luogo di lavoro. Dall’altra parte della cornetta si sentiva la colonna sonora del film Profondo rosso. Un consigliere della sua lista nel 2019 aveva ricevuto misteriosi spari sotto casa. Aveva denunciato la Ndrangheta potentissima in quel territorio, dove la cosca dei Farao-Marincola spadroneggia da tempo. A Chivasso, in provincia di Torino, il sindaco Claudio Castello per due anni ...