Oggi 18 aprile | San Galdino Alessandro Manzoni gli rende omaggio nei Promessi Sposi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arcivescovo di Milano, Sanha lottato strenuamente contro le eresie del suo tempo. Tale è la sua fama che illo omaggia nella sua opera i. La vita di Sansi colloca nel periodo storico in cui l’imperatore di Germania, Federico Barbarossa, saccheggiò Milano e nelle città italiane si costituivani ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Anticipazioni : una nuova e sorprendente puntata de “Il Paradiso delle signore ” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà oggi , 18 ... (zon)

Anticipazioni : una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le ... (zon)

Qual è “l’arma mai usata prima” di cui parla l’Iran Caccia russi e missili ipersonici: l’arsenale con cui Teheran può colpire Israele - “ Un’arma mai usata prima ” che colpirà Israele con una risposta più dura, “così non ne rimarrà nulla”. In attesa di capire quale sarà la nuova reazione di Israele dopo l’attacco della Repubblica Isla ...ilfattoquotidiano

Maduro non rispetta i patti, gli Usa reimpongono le sanzioni - Gli Stati Uniti non rinnoveranno una licenza che scadrà giovedì e che aveva ampiamente allentato le sanzioni petrolifere del Venezuela, passando a reimporre misure punitive in risposta al mancato risp ...ansa