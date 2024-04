Nuovi sticker WhatsApp suggeriti in app e sempre a disposizione

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024) C’è chi èalla ricerca diper essere più che originale nelle chat singole e di gruppo. Ora gli sviluppatori del servizio di messaggistica hanno pensato ad una funzione specifica che fornisca suggerimenti utili per avere subito adeiadesivi, come, organizzati in pacchetti. Le novità degli, negli ultimi tempi, sono state diverse. Tra tutte, campeggia la possibilità di creare personalmente l’adesivo che più ci aggrada (come messo in evidenza nelle prime beta di questo 2024). Ora un’altra implementazione presente in Android 2.24.9.18 sul Google Play Store mette in luce un’opzione di rilevamento dei pacchetti di adesivi. Come visibile nell’immagine di apertura ...