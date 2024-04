Nuovi sconti strepitosi sulle bollette | risparmi tanti soldi - ma attenzione a questi particolar - sono pericolosi

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arriva l’occasione dio in bolletta con l’offerta tre in uno delle compagnie energetiche e degli operatori di telefonia. Luce, gas e telefono, tutto in un’unica bolletta per avere uno sui costi. La convenienza è davvero reale con le proposte e le promozioni dei vari fornitori di energia e Internet?o in bolletta con l’offerta unica (Informazioneoggi.it)Andiamo incontro alla scadenza del 1° luglio 2024 come data limite del Mercato Tutelato. Il Mercato Libero rimarrà nella quasi totalità dei casi l’unica alternativa disponibile. Il termine ultimo fa riferimento ai clienti domestici non vulnerabili e all’energia elettrica. Per le microimprese, invece, il servizio di maggior tutela è finito già lo scorso anno. Gradualmente gli utentispinti verso la scelta della migliore offerta per evitare ...