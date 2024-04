Nuove sanzioni di Usa e Ue? C' è il rischio boomerang E intanto l' Iran fa il record di esportazioni di petrolio

Le notizie in diretta di giovedì 18 aprile sul conflitto tra Israele e Iran e sulla guerra tra Hamas e Israele. Raisi: «Se avessimo deciso di colpire più duramente, di Israele non sarebbe rimasto ... (corriere)

Mentre le diplomazie tengono il fiato sospeso in attesa di capire se e come Israele risponderà alla pioggia di droni e missili lanciate contro il suo territorio dal L’Iran , Teheran torna a farsi ... (open.online)

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! nuove sanzioni dagli Usa all’Iran , con conseguenze anche per l’Ue . La ... (ilfoglio)

Basta il Venezuela. Biden non si può permettere di sanzionare il petrolio iraniano - Fra le sanzioni decise contro il regime degli ayatollah non c'è quella sul greggio. Agli Usa (e all'Occidente) non conviene far schizzare alle stelle le ...huffingtonpost

sanzioni all’Iran e rinnovato sostegno all’Ucraina: i risultati del vertice dell’UE - L'Unione Europea estende le sanzioni all'Iran e intensifica l'aiuto militare all'Ucraina. Preoccupazioni relative a una possibile escalation.ilmitte

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno imposto Nuove sanzioni all’Iran, dopo gli attacchi contro Israele di sabato scorso - Giovedì il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno annunciato di aver imposto Nuove sanzioni contro persone o enti iraniani, in risposta all’attacco compiuto dall’Iran contro Israele lo scorso sabato. Nel ...ilpost