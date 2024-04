Nuova aria fredda a Bergamo - cadono le snow pellets - Il video dalla Maresana

Tempo di lettura: 2 minutiAl fine di fornire un migliore servizio all’utenza, si rende noto che dal 23 marzo u.s. la piattaforma agenda online, già in uso per la prenotazione da remoto, è stata ... (anteprima24)

Carmen Sagrera, la Nuova hypercar per i 120 anni del marchio - Dopo la Boulogne, prodotta in soli cinque esemplari, la Casa torna alla carica con un'altra sportiva elettrica: ecco la prima immagine ...quattroruote

Rho. Presentati a Terrazzano il progetto della Nuova scuola Sante Zennaro e tutti i progetti per la frazione - Il Sindaco Orlandi: “Attenzione alle esigenze della didattica. Procediamo in costante dialogo con i residenti” (mi-lorenteggio.com) Rho, 18 aprile 2024 – L’Amministrazione comunale ha illustrato la se ...mi-lorenteggio

Freddo in arrivo, temperature prossime allo zero anche in pianura - Le temperature minime attese sono quindi comprese tra 0 e 3 °C e localmente inferiori allo zero anche in pianura. Non sono attese però consistenti inversioni termiche e la formazione di nebbie, in ...cuneodice