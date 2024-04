Nuoto - tempi folli nei 400 sl ai campionati australiani Titmus non batte Quadarella negli 800 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si pensava a fuochi d’artificio e così è stato al Gold Coast Aquatic Center (Australia) dove sono in programma fino al 20 aprile iopendi, la cui valenza però non è quella dei Trials olimpici che si terranno a Brisbane dal 10 al 15 giugno. Una sorta di prova generale in vista di quel che sarà, con grandissimi nomi sui blocchetti di partenza. Ebbene, Kaylee McKeown ha messo subito le cose in chiaro nei 200 misti donne, l’anno scorso capace di unificare gli ori di tutte le distanze del dorso (50-100-200) e cosa a livello mondiale mai riuscita ad alcuna atleta precedentemente. Eclettismo per l’australiana nell’alternarsi degli stili, confermato dal nuovo record nazionale di 2:06.99, mettendo nel cassetto il primato di Stephanie Rice (siglato nell’era dei costumi gommati di 2:07.03). Un crono che rappresenta ...